Alstom crolla sulla Borsa di Parigi dopo aver ritirato guidance su free cash flow

(Teleborsa) - Seduta shock a Parigi per Alstom , con il produttore francese di infrastrutture ferroviarie che perde circa il 30% dopo aver rivisto il suo obiettivo di margine EBIT rettificato per l'anno che si concluderà il 31 marzo 2027 al 6,5% da un precedente intervallo dell'8%-10% e ritirato il suo obiettivo triennale di free cash-flow di 1,5 miliardi di euro, citando progressi più lenti del previsto sui grandi progetti di materiale rotabile.



"Nel mio nuovo ruolo di CEO del Gruppo, sono convinto che Alstom sia ben posizionata, con un portafoglio ordini di 100 miliardi di euro e un mercato ferroviario favorevole - ha detto Martin Sion - Tuttavia, sebbene il Gruppo abbia registrato un forte afflusso di ordini e raggiunto gli obiettivi di liquidità nell'esercizio 2025/26, la redditività è risultata inferiore alle aspettative. In un settore in cui una pianificazione rigorosa e un'esecuzione disciplinata sono essenziali, alcuni grandi progetti di materiale rotabile hanno proceduto più lentamente del previsto, incidendo sui margini e sulla liquidità a breve termine. Stiamo quindi avviando azioni immediate per stabilizzare le performance, preparando al contempo cambiamenti operativi più profondi per ripristinare un'esecuzione sostenibile, la generazione di cassa e una crescita redditizia".



A mezz'ora dall'apertura, il titolo si assesta a 16,40 euro per azione, con una diminuzione del 28,2%.

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