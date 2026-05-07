FS Italiane, Eurofima sottoscrive nuove obbligazioni a 20 anni per 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane ha finalizzato con Eurofima una nuova emissione obbligazionaria in private placement per 500 milioni di euro a tasso variabile e durata di venti anni. La durata dell'operazione rappresenta un "fattore qualificante in considerazione della sua capacità di contribuire a una più ampia distribuzione del debito nel tempo e a un profilo di scadenze più bilanciato", si legge in una nota.



I proventi saranno destinati al finanziamento di investimenti in treni elettrici impiegati nel servizio pubblico di Trenitalia. Tali investimenti sono allineati ai criteri della Tassonomia Europea e sono destinati a contribuire positivamente alla sostenibilità ambientale e sociale, migliorando l'offerta di trasporto pubblico e favorendo il modal shift verso il trasporto ferroviario.



L'operazione si colloca nel quadro del consolidato rapporto di natura finanziaria tra il Gruppo FS ed Eurofima, a supporto degli investimenti nel servizio pubblico ferroviario.

Condividi

```