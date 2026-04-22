Pettenon-Ogyre: oltre 36mila kg di plastica raccolti

Iniziativa per la tutela degli oceani

(Teleborsa) - In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Pettenon Cosmetics Società Benefit condivide i primi risultati del progetto sviluppato con Ogyre, il primo network globale di Fishing for Litter impegnato nella salvaguardia degli oceani attraverso operazioni di raccolta di rifiuti marini patrocinate dall’Ocean Decade delle Nazioni Unite.



Un impegno che si inserisce in un anno particolarmente significativo per l’azienda, che nel 2026 celebra 80 anni di storia, confermando un percorso in cui crescita industriale e responsabilità si sviluppano in modo sempre più integrato. Avviato nei mesi scorsi, il progetto ha già portato alla raccolta di oltre 36.000 chilogrammi di rifiuti plastici marini e costieri, equivalenti al peso di più di 3,6 milioni di bottiglie in PET da 0,5 litri, contribuendo in modo concreto alla riduzione dell’inquinamento nei mari.



Un risultato che si inserisce in un percorso più ampio, che prevede la raccolta complessiva di oltre 88.000 chilogrammi di rifiuti plastici marini e costieri nell’arco di due anni, e che riflette la visione di Pettenon Cosmetics: integrare innovazione, qualità e responsabilità in un modello di impresa capace di generare impatto positivo.



La partnership con Ogyre si sviluppa attraverso il programma globale Fishing for Litter, che coinvolge direttamente pescatori locali e comunità costiere nella raccolta dei rifiuti. I materiali vengono poi portati a terra, tracciati e avviati a processi di riciclo o smaltimento responsabile, nel rispetto delle normative locali e garantendo sempre il miglior fine vita possibile.



"Celebrare 80 anni per Pettenon Cosmetics significa assumersi, oggi più che mai, la responsabilità di contribuire a un futuro migliore", dichiara Luigi Ambrosini, Amministratore Delegato di Pettenon Cosmetics. "Per noi, crescere come impresa vuoldire coniugare qualità industriale, innovazione e attenzione concreta all’impatto che generiamo. La collaborazione con Ogyre rappresenta bene questa visione: la sostenibilità non è un’iniziativa separata, ma una componente strutturale del nostro modo di operare e di creare valore nel lungo periodo".



Accanto alle attività di raccolta, il progetto contribuisce alla prevenzione del plastic leakage operando nelle aree in cui i sistemi di gestione dei rifiuti risultano inefficienti.



L’intero processo è monitorato e tracciato tramite tecnologia blockchain, grazie a dati verificati e certificati, garantendo trasparenza e tracciabilità dell’impatto in tempo reale. Con questa iniziativa, Pettenon Cosmetics rafforza il proprio impegno come Società Benefit, portando avanti un approccio alla sostenibilità che si traduce in azioni concrete e misurabili, in linea con la propria visione di Beauty Beyond Beauty.

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