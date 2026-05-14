Monopattini elettrici, il MIT: 50 mila contrassegni già rilasciati

Potenziati gli sportelli delle Motorizzazioni civili

(Teleborsa) - Prosegue su tutto il territorio nazionale l’attività delle Motorizzazioni civili per il rilascio dei contrassegni identificativi destinati ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di circolazione con contrassegno, prevista dal 17 maggio 2026.



A oggi sono state presentate oltre 40 mila richieste, di cui quasi il 60% negli ultimi 10 giorni, e risultano già emessi circa 50 mila contrassegni.



L’attività viene gestita attraverso la piattaforma telematica attiva dal 18 marzo 2026, data di entrata in vigore del Decreto Direttoriale n. 110/2026, che disciplina il funzionamento del sistema di gestione delle domande.



La richiesta del contrassegno avviene esclusivamente online. Una volta completata la procedura telematica e verificata positivamente la pratica, gli utenti ricevono una comunicazione via e-mail e possono prenotare il ritiro del contrassegno presso l’Ufficio Motorizzazione Civile selezionato.



Per far fronte all’elevato numero di richieste registrate nelle ultime settimane, le Motorizzazioni civili hanno attivato un monitoraggio costante delle disponibilità e disposto un significativo incremento degli slot di prenotazione, con particolare attenzione alle sedi interessate dai maggiori volumi di domanda.



Le strutture territoriali stanno operando con il massimo impegno organizzativo per garantire il più ampio livello possibile di evasione delle richieste nei tempi previsti, anche attraverso l’ampliamento delle disponibilità giornaliere, la rimodulazione degli appuntamenti e aperture straordinarie degli sportelli. Tra le sedi che saranno aperte straordinariamente anche sabato 16 maggio figurano quelle di Roma, Milano e Torino.



Si ricorda, infine, che il contrassegno deve essere applicato in modo visibile e permanente sul parafango posteriore del monopattino oppure, in assenza di quest’ultimo, sul piantone dello sterzo, secondo le modalità tecniche indicate nelle linee guida pubblicate sul Portale dell’Automobilista.

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