UE, Urso incontra Séjourné: focus su Industrial Accelerator Act

anche revisione Regolamento CO2 e Critical Raw Materials Act

(Teleborsa) - Nuovo confronto tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la Strategia industriale, Stéphane Séjourné. Il ministro Urso, nel riconfermare il sostegno dell’Italia alla proposta della Commissione sull’Industrial Accelerator Act, ha ribadito la necessità di accelerarne l’attuazione, evidenziando come non sia sostenibile attendere il 2029, anche alla luce del mutato contesto geopolitico e della crescente competizione globale, per introdurre i requisiti ‘Made in Europe’ e ‘Low Carbon’.



Nel corso del confronto - il dodicesimo tra Urso e Séjourné dall’insediamento della Commissione europea e a meno di un mese dall’incontro promosso al Mimit con le principali associazioni imprenditoriali italiane - il Ministro ha evidenziato la necessità di applicare pienamente il principio della neutralità tecnologica nella revisione del Regolamento CO2, con particolare attenzione nel nuovo pacchetto automotive ai veicoli commerciali, al fine di salvaguardare la competitività del sistema produttivo europeo e accompagnare in modo sostenibile la transizione del settore, si legge nella nota ufficiale.



Al centro del colloquio anche il Critical Raw Materials Act e il tema dei siti strategici europei per le materie prime critiche: Urso e Séjourné hanno approfondito alcuni aspetti allo studio, rispetto ai quali l’Italia potrebbe candidarsi a ospitare uno dei primi siti europei di stoccaggio strategico, valorizzando le vocazioni industriali e logistiche del Paese nelle nuove catene del valore europee.

Condividi

```