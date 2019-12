Elezioni UK: BoJo stravince, Brexit imminente. La sterlina spicca il volo

(Teleborsa) - I conservatori delottengono unaalle elezioni in Gran Bretagna, la terza consultazione in meno di cinque anni ed una sorta di referendum sulla Brexit. Al di là delle altre promesse elettorali, che naturalmente sono sopraggiunte, il tema cardine della campagna elettorale era proprio- da fare o da rivedere, più soft o più dura - ed i cittadini britannici si sono espressi votando in gran numero e restituendo un risultato che non lascia spazio a dubbi:- Secondo dati ancora da confermare, idi Boris Johnson si sarebbero aggiudicati a, una maggioranza non in discussione, contro iassegnati ai laburisti di, il peggior risultato dal 1935. Il partitoavrebbe preso, mentre gline avrebbero raccolti- Grande trionfo per ilche già dai primi exit poll ha dichiarato ", a chi ha votato, a chi è stato volontario, a chi si è candidato. Viviamo nella più grande democrazia del mondo" ed ha aggiunto. Ben altra aria tira sul fronte opposto, dove Jeremy Corbyn è già in uscita., esponente di punta dei laburisti ha definito il risultato unoed ha preannunciato- Sul mercato valutario, laha letteralmente spiccato il volo contro le principali valute, beneficiando di un quadro più certo dell'ultimo periodo. La sterlina è, raggiungendo un valore di 1,2057 euro (+1,97%) ed 1,3572 dollari (+2,36%). Lacon il Future sull'indice Footsie che segna un rialzo dello 0,23%.