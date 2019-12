MES, Eurosummit accoglie richiesta Italia di modificare conclusioni

(Teleborsa) -di modificare le conclusioni per quanto riguarda, il meccanismo che regola il Fondo salva-stati europeo. La modifica richiesta riguarda il, in modo che sia chiaro che. Una modifica che non cambia la sostanza dell'accordo, che punta all'approvazione entro i primi mesi dell'anno venturo.L'Eurosummit poi sollecita l'Eurogruppo ae "lavorare su tutti gli elementi di un ulteriore", su cui il Consiglio europeo tornerà entro il mese di giugno 2020.Al termine della due giorni a Bruxelles, il Presidente del Consiglio europeoha dichiarato che sono stati, ma occorre continuare aAl termine del vertice europeo,la richiesta della modifica sul negoziato, aggiungendo che l'Italia ha anche sollevato questioni critiche riguardo alle garanzie statali (Cacs).Poi ha aggiunto che,con il nuovo anno,sull'Unione bancaria e sul bilancio europeo, ovvero sul Bicc (strumento di bilancio per la competitività e la convergenza). Il Premier ha ricordato che, rispetto al MES, il Parlamento "ha espresso una chiara opziongica die per la lo pacchetto, in modo da riservarsi una valutazione complessiva dei vari elementi del processo di riforma".