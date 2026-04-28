Milano 12:24
48.226 +1,16%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:24
10.364 +0,42%
Francoforte 12:24
24.115 +0,13%

Italia, Prezzi produzione (MoM) in marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Prezzi produzione (MoM) in marzo
Italia, Prezzi produzione in marzo su base mensile (MoM) +4,4%, in aumento rispetto al precedente -0,4%.

(Foto: © htganzo / 123RF)
Condividi
```