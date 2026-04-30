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Italia, Tasso disoccupazione in marzo

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Italia, Tasso disoccupazione in marzo
Italia, Tasso disoccupazione in marzo pari a +5,2%, in calo rispetto al precedente +5,4% (la previsione era +5,3%).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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