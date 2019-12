ENEA, al via il monitoraggio dell'aria di Portici

(Teleborsa) -(Napoli). Parte infatti, progetto frutto della collaborazione tra ENEA, Comune di Portici, ARPAC, Legambiente Campania, Università Federico II di Napoli e TerrAria srl che ha ottenuto un, Air Heritage vedrà una prima fase con un tour nelle scuole e nelle associazioni coinvolte per fornire informazioni sull'impatto dei comportamenti individuali sulla qualità dell'aria e spiegare(acronimo di MONItoraggio Cooperativo della qualità dell'aria) che si può facilmente fissato su biciclette, passeggini o zaini.integrando tecnologie sensoristiche, geostatistiche e di intelligenza artificiale, il dispositivoal fine di realizzare mappe ad alta risoluzione spazio temporale della qualità dell’aria.Obiettivo di Air Heritage è "che metta a sistema alcune risorse della comunità cittadina come scuole, associazioni e parrocchie e delle amministrazioni locali, per aumentare la consapevolezza sull'incidenza dei comportamenti dei singoli individui sulla qualità dell'aria", spiega il responsabile del progetto, ricercatore del laboratorio ENEA di Sistemi ed Applicazioni Fotovoltaiche e Sensoristiche a Portici.Il monitoraggio puntuale della qualità dell'aria a Portici si baserà sul, sviluppato dall'azienda milanese TerrAria, che comprende vari software per combinare i dati sugli inquinanti presenti nell'aria con quelli meteo e del traffico. Il sistema DSS è in grado di, dalle limitazioni del traffico alla creazione di zone a traffico limitato, fino all’organizzazione di servizi pedibus, ovvero l'accompagnamento a piedi degli studenti più piccoli in gruppo a scuola.per la diffusione degli approcci tecnologici anche mettendo i propri ricercatori a servizio della cosiddetta terza missione, ovvero la diffusione di contenuti scientifici, attraverso progetti dedicati", conclude De Vito.