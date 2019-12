Istat, vola export a ottobre

(Teleborsa) -nel mese diSecondo i dati diffusi dall’Istat, nel decimo mese dell'anno, è stata registrata unae unaIl sostenuto incremento congiunturale dell’export è da ascrivere prevalentemente alla crescita delle(+6,1%), dovuta principalmente ai mezzi diè pari aed è trainata dal forte aumento registrato per l’area extra Ue (+8,3%), mentre le vendite verso i paesi dall’area Ue crescono in misura più contenuta (+1,2%). La diminuzione tendenziale delle importazioniTra i settori che contribuiscono maggiormente all’aumento tendenziale dell’export nel mese di ottobre si segnalanoSu base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla crescita delle esportazioni nazionali sono(+24,5%),(+8,7%), mentre si registra unal’aumento su base annua dell’export (+2,7%) è trainato dalle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+26,2%), prodotti tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori (+6,2%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,9%).Nel mese di ottobre 2019 si stima che l’indice dei"A ottobre 2019 - spiega- la crescita sia congiunturale sia tendenziale dell’export è sostenuta: al netto di quest’ultime, le. La crescita diffusa delle vendite dei beni di consumo sui mercati esteri fornisce un contributo positivo di oltre due punti percentuali all’incremento tendenziale dell’export. Su base annua, la dinamica negativa dell’indice dei prezzi all’importazione si accentua per effetto principalmente della più ampia flessione tendenziale dei p, segnala ancora l'Istituto Nazionale di Statistica, il(da +3.828 milioni a ottobre 2018 a +8.057 milioni a ottobre 2019).dell'anno l'avanzo commerciale raggiunge +43.038 milioni (+75.768 milioni al netto dei prodotti energetici).