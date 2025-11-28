Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Germania, prezzi import/export in aumento a ottobre

Economia, Macroeconomia
Germania, prezzi import/export in aumento a ottobre
(Teleborsa) - Crescono i prezzi import in Germania a ottobre. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione pari a +0,2% su mese, allo stesso ritmo di settembre, contro la variazione nulla stimata dagli analisti.

Su base annuale si registra, invece, un decremento dell'1,4% a fronte del -1% del mese precedente e rispetto al -1,6% atteso.

Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,5% su anno e un aumento dello 0,6% rispetto al mese precedente.
Condividi
```