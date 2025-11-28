Germania, prezzi import/export in aumento a ottobre

(Teleborsa) - Crescono iin Germania a ottobre. Il dato, comunicato l'della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione pari a +0,2% su mese, allo stesso ritmo di settembre, contro la variazione nulla stimata dagli analisti.Su base annuale si registra, invece, un decremento dell'1,4% a fronte del -1% del mese precedente e rispetto al -1,6% atteso.Per quanto riguarda i, si è registrato un incremento dello 0,5% su anno e un aumento dello 0,6% rispetto al mese precedente.