Giappone, deficit commerciale sotto le attese a ottobre con balzo dell'export

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone
chiude in deficit nel mese di ottobre
2025. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 231,8 miliardi di yen.
Il dato si confronta con il disavanzo di 234,6 miliardi a settembre 2025 e con il disavanzo di 499,9 miliardi di yen di ottobre 2024. Le attese degli analisti
indicavano un disavanzo di 280 miliardi.
In termini di volumi, l'export
segnala un aumento annuale del 3,6% (sopra le attese per +1,1%), mentre le importazioni
hanno registrato una salita dello 0,7% (vs attese per -0,7%).