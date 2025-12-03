USA, prezzi import-export stabili a settembre

(Teleborsa) - Risultano stabili i prezzi import-export statunitensi, nel mese di settembre. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato una variazione nulla rispetto al +0,1% di agosto e contro il +0,1% indicato dal consensus.Su base annua, i prezzi import registrano una piccola variazione del +0,3%. Al netto delle importazioni di petrolio i prezzi hanno registrato una variazione pari a +0,2% su mese e +0,8% su anno.Anche i prezzi export sono risultati invariati su base mensile, dopo il +0,1% precedente ed rispetto al +0,1% atteso.Su anno il dato evidenzia un incremento del 3,8%. Al netto dei prodotti agricoli i prezzi alle esportazioni registrano un dato invariato su mese e +3,7% su anno.