Giappone, frenano i prezzi alla produzione in ottobre

(Teleborsa) - Frenano i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di ottobre. Secondo la, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,7% su base annua, rispetto al +2,8% del mese precedente.Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +0,4% contro il +0,5% rivisto di settembre.hanno segnato un incremento del 2,5% su base mensile ed un calo dell'1,5% su base tendenziale. Isono saliti del 2,5% su base mensile e del 2,4% su base annuale.