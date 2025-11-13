Milano 12-nov
44.793 0,00%
Nasdaq 12-nov
25.517 -0,06%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 12-nov
9.911 0,00%
Francoforte 12-nov
24.381 0,00%

Giappone, frenano i prezzi alla produzione in ottobre

Economia, Macroeconomia, Industria
Giappone, frenano i prezzi alla produzione in ottobre
(Teleborsa) - Frenano i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di ottobre. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,7% su base annua, rispetto al +2,8% del mese precedente.

Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +0,4% contro il +0,5% rivisto di settembre.

I prezzi import hanno segnato un incremento del 2,5% su base mensile ed un calo dell'1,5% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti del 2,5% su base mensile e del 2,4% su base annuale.
Condividi
```