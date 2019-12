Giochi: alleanza Confindustria, Confcommercio e Confesercenti per riforma settore

(Teleborsa) -promuovendo e sostenendo una maggiore conoscenza e reputazione del settore. E' questo l'obiettivo primario delltrae la tutela del cittadino. Le tre Associazioni, informa una nota, hanno sottoscritto un documento congiunto in cui condividono i principi per incoraggiare una riforma equilibrata e sostenibile del settore del gioco legale, attenta. Tra le azioni previste, la programmazione congiunta di incontri con le Istituzioni centrali e locali e l'avvio del dialogo con i sindacati per definire il"L'offerta legale del gioco – ha dichiarato il- deve realizzarsi attraverso modelli che regolamentino in maniera equilibrata il contrasto alla illegalità e la tutela delle persone per le dipendenze dal gioco, anche individuando soluzioni di selezione dei giocatori., la salvaguardia dei livelli occupazionali, il mantenimento di un adeguato gettito erariale e la prevenzione delle patologie"."Il settore ha bisogno di una riforma chiara, che da un lato contrasti con maggior forza l'illegalità e dall'altro sostenga con più convinzione il gioco lecito - ha aggiunto la- servono regole ragionevoli e definite, anche sul piano fiscale, per dare più certezze non solo ai cittadini, ma anche ai lavoratori e alle imprese della filiera. Che, come dimostra il rinnovato impegno per la tutela dei cittadini, sono in prima linea per un gioco sano e sicuro, nel rispetto dei diritti di tutti"."Un'per portare avanti insieme, a più voci, la Riforma di un settore importante per i cittadini giocatori, l'economia e lo Stato - ha commentato ildopo la firma del documento. "Una Riforma per valorizzare il prodotto, il software, l'innovazione e la tecnologia italiani per consentire sistemi sempre più efficaci di controllo e sicurezza del Gioco - ha aggiunto - che aiutino a rafforzare e qualificare maggiormente le reti di vendita territoriali e la gestione sul campo, incluso il settore dell’ippica. Altro fondamentale obiettivo che insieme perseguiremo è l'emersione del contenuto ludico per contrastare i fenomeni patologici. Aggiungiamo - ha concluso il Presidente di Confindustria - che, mettendo fine al continuo incremento della tassazione sul settore, per esclusive finalità di pareggio di bilancio".