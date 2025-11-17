Saipem è leading partner di G·row, l’alleanza tra imprese promossa da Eni

Saipem

(Teleborsa) -è tra le prime aziende ad aver aderito a, l’alleanza tra imprese avviata dacon il supporto dinata per sviluppare unlungo la catena del valore, favorendo una collaborazione più stretta tra le aziende.Saipem, in qualità didell’alleanza, contribuirà attivamente allo sviluppo del, insieme agli altri leading partner, condividendo esperienze e best practice. É, inoltre, l’unica società di servizi per il settore energia e infrastrutture a far parte dell’alleanza.L’ingresso in G·row rappresenta per Saipem un’opportunità per contribuire alla creazione di unche coinvolga anche partner e fornitori, a conferma del proprio impegno strategico suie della volontà di essere un punto di riferimento nell’evoluzione e nel progressivo rafforzamento dei sistemi di controllo e gestione dei rischi lungo la catena del valore.Saipem ritiene, infatti, che la creazione di un framework condiviso di best practice e di strumenti digitali per l’autovalutazione e il miglioramento continuo contribuirà a rafforzare la resilienza complessiva delle filiere produttive a vantaggio dell’intero ecosistema industriale.