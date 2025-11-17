Saipem è leading partner di G·row, l’alleanza tra imprese promossa da Eni

(Teleborsa) - Saipem
è tra le prime aziende ad aver aderito a G·row
, l’alleanza tra imprese avviata da Eni
con il supporto di McKinsey & Company
e SAP Italia
nata per sviluppare un nuovo approccio alla governance aziendale e alla gestione dei rischi
lungo la catena del valore, favorendo una collaborazione più stretta tra le aziende.
Saipem, in qualità di leading partner
dell’alleanza, contribuirà attivamente allo sviluppo del Framework G·row
, insieme agli altri leading partner, condividendo esperienze e best practice. É, inoltre, l’unica società di servizi per il settore energia e infrastrutture a far parte dell’alleanza.
L’ingresso in G·row rappresenta per Saipem un’opportunità per contribuire alla creazione di un modello industriale sempre più responsabile, trasparente e orientato al futuro
che coinvolga anche partner e fornitori, a conferma del proprio impegno strategico sui temi ESG
e della volontà di essere un punto di riferimento nell’evoluzione e nel progressivo rafforzamento dei sistemi di controllo e gestione dei rischi lungo la catena del valore.
Saipem ritiene, infatti, che la creazione di un framework condiviso di best practice e di strumenti digitali per l’autovalutazione e il miglioramento continuo contribuirà a rafforzare la resilienza complessiva delle filiere produttive a vantaggio dell’intero ecosistema industriale.