Milano 10:20
43.980 +0,64%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:20
9.746 +0,44%
Francoforte 10:20
24.444 +0,61%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Lottomatica
Seduta positiva per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che avanza bene del 2,39%.
