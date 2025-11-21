Milano 17:35
I 25 anni dell’Alleanza SkyTeam

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - L’alleanza SkyTeam ha celebrato a Parigi il venticinquesimo anniversario di fondazione annunciando il rafforzamento delle partnership con Eurostar e Trenitalia e l’inserimento nel network di una nuova Lounge all’aeroporto di Francoforte.

SkyTeam, nata per iniziativa di Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, è arrivata a contare una ventina di compagnie aeree che operano in oltre 1.000 destinazioni e più di 170 Paesi.

Patrick Roux, ceo di SkyTeam, ha sottolineato che l’Alleanza ha posto l’innovazione digitale al centro della propria strategia, lanciando lo slogan “Caring more about you”, che mira a migliorare l’esperienza dei passeggeri in aeroporto mettendo a disposizione 750 Lounge.
