I 25 anni dell’Alleanza SkyTeam

(Teleborsa) -a celebrato a Parigi il venticinquesimo anniversario di fondazione annunciando il rafforzamento delle partnership con Eurostar e Trenitalia e l’inserimento nel network di una nuova Lounge all’aeroporto di Francoforte.nata per iniziativa di, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, è arrivata a contare una ventina di compagnie aeree che operano in oltre 1.000 destinazioni e più di 170 Paesi.ceo di SkyTeam, ha sottolineato che l’Alleanza ha posto l’innovazione digitale al centro della propria strategia, lanciando lo slogan “Caring more about you”, che mira a migliorare l’esperienza dei passeggeri in aeroporto mettendo a disposizione 750 Lounge.