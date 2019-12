A2A, BEI concede linea di credito per reti smart a Milano e Brescia

A2A

(Teleborsa) - Laha accordato una, avente disponibilità per un periodo di 36 mesi, utilizzabile anche in più tranches con durata di 15 anni.Il finanziamento è finalizzato all'estensione e alla realizzazione dia supporto dell’elettrificazione e della transizione energetica.Il finanziamento contribuisce al perseguimento degli: SDG 9 (Industry innovation and Infrastructure), SDG 11 (Sustainable cities and communities) e SDG 13 (Climate action). Gli investimenti oggetto del finanziamento consentono un