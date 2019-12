Brioschi acquista azioni proprie

Brioschi

(Teleborsa) -, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019, comunica di aver, dal 16 al 20 dicembre 2019, complessivamente, pari allo 0,1280% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 0,0864 euro, per un controvalore pari a 87.110,74 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, l'operatore immobiliare italiano ha in portafoglio 5.541.536 azioni proprie, pari allo 0,7035% del capitale sociale.A Piazza Affari, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,46%.