Natale più sostenibile e high tech: italiani cambiano le abitudini

(Teleborsa) -per "carenza di risorse" e per una maggioree agli sprech. E con unacrescente per. E' in questa direzione che mutano lesecondo un sondaggio condotto dasu come sono cambiati le percezioni ed i trend di consumo nell'ultimo decennio.- La percentuale di famiglie che ha difficoltà a vivere col proprio reddito è salita dal 31 al 43%. Una situazione che si riflette in una maggiore attenzione ai prezzi (un quarto delle famiglie oggi ritiene i prezzi un elemento di massima preoccupazione mentre nel 2010 era un cruccio solo per il 15%) e in una maggiore preoccupazione per la situazione economica (problema principale per il 42% delle famiglie), che si aggiunge all'emergente preoccupazione per l'ambiente (il 36% delle famiglie).- Lenatalizie sono addirittura(19 milioni di italiani festeggeranno le feste in viaggio contro i 10 milioni del 2010), ma ilndividualedi circa il 15%, da 810 a 683 euro a persona.- E' boom per l'che cresce più dei centri commerciali - chi compra i regali in un centro commerciale passa dal 49% al 25% ed il web passa dal 10% al 32%, mentre rimane stabile la distribuzione tradizionale (il 39% compra in negozi e mercatini).- Secondo i risultati di un'altra indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2019, realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research, isi confermano idai consumatori (il 71,2% presso la grande distribuzione, il 57% nei piccoli esercizi commerciali), ma sono(negli ultimi 10 anni sono passati dal 3,8% acon picchi durante le ricorrenze del Black Friday e Cyber Monday). Il 45% dei consumatori utilizza siti di e-commerce specializzati, il 38,8% siti di aggregatori consolidati (e Zalando), il 36% siti di e-commerce che hanno anche negozi fisici. Cresce anche fenomeno dello(chi cerca i prodotti nel negozio tradizionale per poi acquistarli online) e del(chi cerca il prodotto online e successivamente lo acquista nel negozio tradizionale).