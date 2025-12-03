Milano
17:29
43.355
0,00%
Nasdaq
17:31
25.536
-0,08%
Dow Jones
17:31
47.702
+0,48%
Londra
17:30
9.691
-0,11%
Francoforte
17:30
23.682
-0,12%
Mercoledì 3 Dicembre 2025, ore 17.48
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,44%
Il Nasdaq-100 prende il via a 25.443,71 punti
In breve
,
Finanza
03 dicembre 2025 - 15.33
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,44%, dopo un'apertura a 25.443,71.
