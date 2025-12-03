Milano 17:29
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,44%

Il Nasdaq-100 prende il via a 25.443,71 punti

Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,44%, dopo un'apertura a 25.443,71.
