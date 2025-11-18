Second-hand conquista i consumatori: oltre 9 Italiani su 10 prevedono di spendere stessa cifra o più nel 2025

(Teleborsa) -prevede di spendere lo stesso importo o una cifra maggiore per l’acquisto di beni usati rispetto allo scorso anno. Quattro italiani su dieci acquistano articolianche più spesso, a testimonianza di come il Recommerce sia ormai una pratica consolidata e in continua crescita. A guidare questo trend sono soprattutto le generazioni più giovani, con il 59% della Gen Z e il 56% dei Millennial che prevedono di spendere di più nel 2025 a livello globale.Per ilpubblica ilche offre una panoramica globale sulle abitudini e le motivazioni di chi compra e vende beni usati e ha coinvolto oltre 27.000 persone in tutto il mondo, tra venditori e utenti eBay e consumatori in generale, rivelando che il Recommercesolo come un modo alternativo di fare acquistie la possibilità di trovare articoli unici o da collezione (41%) sono le motivazioni principali che spingono gli italiani ad acquistare prodotti usati.invece, oltre che per ottenere una fonte di guadagno extra, a guidare le scelte sono il fatto di poter dare una seconda vita agli oggetti (63%), la volontà di fare decluttering (57%) e la riduzione degli sprechi (41%), a riprova che il recommerce sia sempre più legato non solo a ragioni pratiche, ma anche valoriali.In un contesto economico incerto,conferma una risposta concreta e una nuova opportunità di valore: il 77% degli intervistati afferma di provare soddisfazione nel rimettere in circolo un oggetto, e oltre la metà dei venditori italiani condivide lo stesso sentimento (63%). Il Recommerce, dunque, si posiziona sempre più come una pratica che unisce scelte pratiche e valori personali, offrendo un modo intelligente e sostenibile di vivere il consumo."La nuova edizione del Recommerce Reportsociale e culturale che sta cambiando il modo in cui le persone scelgono, acquistano e attribuiscono valore agli oggetti",Dietro ogni ricerca, acquisto o vendita c’è una storia personale fatta di passione, consapevolezza e connessione. eBay è al centro di questa trasformazione, favorendo la