Nel Milleproroghe anche il commissariamento del GSE

(Teleborsa) -con l'azzeramento del CdA ed il conseguente. Dopo le tlc, la privacy e l'anticorruzione è la volta del, l'autorità a controllo pubblico che si occupa dello sviluppo delle rinnovabili in Italia, un polo che vale 14 miliardi di euro.Il, approvato dal Governo con la formula "salvo intese", ha disposto il, a causa dell'impossibilità di funzionare per i ben noti, i cui compiti principali sono erogare incentivi a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere l'efficienza energetica.Nel provvedimento, infatti, spunta anche l'articolo "Disposizioni in materia di organizzazione di GSE" (art.44), che prevede ladalla data di entrata in vigore del decreto,, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, di un commissario per la società GSE S.p.A., che. E, naturalmente, si dispone la contestualea partire dalla nomina del nuovo commissario.Il decreto affida al commissariodella società, disponendo un compenso in linea con quello previsto per la carica di amministratore delegato nelle società pubbliche.