Milleproroghe, Mattarella ha firmato Decreto

(Teleborsa) - E’ arrivata in "zona Cesarini", nella tarda serata di ieri, lunedì 30 dicembre, ladel Presidente della Repubblica Mattarella sul Decretopronto, dunque, a sbarcare inper lagià oggi,A causa dellasu alcuni punti, ilera stato approvatocon la formula, clausola colma d’incertezze, che riguarda, in particolarecon fortinella maggioranza, da superare in tempi strettissimi.- Confermato loche permetterà di beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra i veicoli di proprietà del nucleo familiare. Con l’ultima bozza arriva anche loper i pagamenti dei canoni demaniali sia per le spiagge che quelli per i porti turistici.Nelanche lasulle spese sostenute per giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali.anche per gli amanti delle dueanche il prossimo anno sarà infatti possibile usufruire degli incentivi per l’acquisto dirottamando motorini o scooter Euro 0-Euro3.