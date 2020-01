Banche, Valsabbina cede a Balbec 19,6 milioni di sofferenze

(Teleborsa) -ha siglato un accordo per la cessione di unper un valore nominale lordo di euro 19,6 milioni a Balbec Capital.derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano.Con questa operazione,Giuseppe Schiavello, Schiavello & Co. ha assistito Balbec in qualità di legal advisor. Banca Valsabbina si è avvalsa del supporto dello studio legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP in qualità di legal advisor.