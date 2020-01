Bombardier, con Cina contratto di 380 milioni di euro per altri 160 vagoni CR400AF Alta Velocità

(Teleborsa) - Annuncio di Bombardier Trasportation (industria canadese con sede a Montreal) del, nuova carrozza cinese standard per la rete ferroviaria ad Alta Velocità in evoluzione nel grande Paese dell'Estremo Oriente..I 160 vagoni saranno configurate in, che è consolidato dal partner CRRC Sifang Rolling Stock Co., Ltd. di Bombardier Transportation."Siamo molto orgogliosi di essere statie appunto la rete AV ha portato maggiore mobilità e prosperità al pubblico. Bombardier è orgogliosa del suo contributo al settore ferroviario cinese ed è in grado di offrire maggior numero di quei prodotti di alta qualità che stanno aiutando la Cina a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di mobilità a lungo termine”.i. Quest’ultimo contrattoe riflette la fiducia che CHINA RAILWAY ha nell’efficienza, affidabilità e vantaggio competitivo di BST.