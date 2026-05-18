De' Longhi, rilevate azioni proprie per 1,38 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra l'11 e il 15 maggio 2026, complessivamente 38.613 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 35,7484 euro, per un controvalore pari a 1.380.354,82 euro.
A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, al 15 maggio il Produttore di elettrodomestici detiene 2.084.427 azioni proprie, corrispondenti all'1,3777% del numero complessivo di azioni ordinarie.
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