Anima, raccolta gestito (ex ramo I) di 160 milioni di euro ad aprile

(Teleborsa) - Anima Holding , gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha registrato una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) positiva per 160 milioni di euro ad aprile 2026. Le masse in gestione totali sono pari a 205,5 miliardi di euro (206,9 miliardi includendo le masse amministrate).



La raccolta del mese è spinta dal comparto istituzionale e in particolare dal lancio di un nuovo fondo di Castello SGR - ha commentato l'AD Saverio Perissinotto - Restano cauti gli investitori retail, mentre si conferma l’atteso incremento delle masse totali a seguito del recupero dei mercati".

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