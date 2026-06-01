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La britannica EnSilica si aggiudica contratto di fornitura di chip da 75 milioni di dollari

Finanza
La britannica EnSilica si aggiudica contratto di fornitura di chip da 75 milioni di dollari
(Teleborsa) - Le azioni del produttore britannico di chip EnSilica hanno chiuso la prima seduta del mese di giugno con un progresso del 3,5% a 117 pence, dopo avere toccato un massimo intraday di 124 pence, dopo che la società ha annunciato un contratto di produzione e fornitura della durata di sette anni.

L’accordo prevede la produzione di un chip di rilevamento basato su architettura Arm per un produttore tedesco di componenti automotive, il cui nome non è stato reso noto.

EnSilica ha dichiarato che il contratto dovrebbe generare circa 75 milioni di dollari di ricavi nell’arco dei sette anni.

La società prevede circa 4 milioni di dollari di ricavi derivanti dall’accordo nell’anno finanziario che si concluderà il 31 maggio 2027.
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