La britannica EnSilica si aggiudica contratto di fornitura di chip da 75 milioni di dollari

(Teleborsa) - Le azioni del produttore britannico di chip EnSilica hanno chiuso la prima seduta del mese di giugno con un progresso del 3,5% a 117 pence, dopo avere toccato un massimo intraday di 124 pence, dopo che la società ha annunciato un contratto di produzione e fornitura della durata di sette anni.



L’accordo prevede la produzione di un chip di rilevamento basato su architettura Arm per un produttore tedesco di componenti automotive, il cui nome non è stato reso noto.



EnSilica ha dichiarato che il contratto dovrebbe generare circa 75 milioni di dollari di ricavi nell’arco dei sette anni.



La società prevede circa 4 milioni di dollari di ricavi derivanti dall’accordo nell’anno finanziario che si concluderà il 31 maggio 2027.

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