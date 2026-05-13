LU-VE, Intermonte alza del 50% il target price con maxi contratto che cambia equity story

(Teleborsa) - Intermonte ha aumentato a 71,40 euro per azione (dai precedenti 47,80 euro) il target price su LU-VE , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la raccomandazione "Outperform" sul titolo.



Gli analisti ricordano che LU-VE si è aggiudicata un contratto da oltre 100 milioni di euro con un hyperscaler, segnando un "chiaro punto di svolta nella sua equity story" e confermando ulteriormente il suo posizionamento all'interno della catena del valore del raffreddamento dei data center, che prevedono possa rappresentare circa il 20-25% del fatturato del Gruppo entro il 2028. Intermonte considera questo accordo come la prima fase di una più ampia collaborazione industriale pluriennale, con la possibilità di una crescita significativa nel tempo attraverso maggiori volumi e una progressiva espansione in categorie di prodotti adiacenti.



Gli analisti hanno quindi modificato le stime per includere il contributo derivante dal contratto da 100 milioni di euro. Nello specifico, aggiungendo 20,1 milioni di euro e 80 milioni di euro di fatturato rispettivamente nel 2026 e nel 2027; in linea con l'ipotesi che questo contratto rappresenti solo l'inizio di una collaborazione più ampia, viene aggiunto un contributo di 84,6 milioni di euro al fatturato previsto per il 2028. In termini di redditività, viene previsto che questi ricavi incrementali siano positivi fin da subito, con margini che miglioreranno progressivamente nel tempo, supportando un incremento del margine EBITDA di circa +100 punti base entro il 2028. In termini di investimenti (CapEx), hanno rivisto al rialzo le stime precedenti di 2 milioni di euro nel 2026, portandole a 30 milioni di euro, e di 7 milioni di euro e 7,4 milioni di euro nel 2027 e nel 2028 (ora stimati a 40 milioni di euro e 42,4 milioni di euro). Nel complesso, aumentano le stime sull'utile per azione (EPS) per il 2027 e il 2028 rispettivamente del 21% e del 27%.

Condividi

```