Saldi invernali al via da oggi 2 gennaio in tre regioni. Dal 4 e 5 nel resto d'Italia

(Teleborsa) - Tutti pronti per la corsa all'acquisto di capi di abbigliamento a prezzo scontato.. Le previsioni parlano di circa 15 milioni di famiglie interessate a rinnovi e adeguamenti del guardaroba usufruendo di sconti convenienti., cona spesa media a famiglia di 324 euro, ovvero 140 euro per persona.. E che "i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia".L’inizio dellaè praticamente uguale in tutta Italia.. Ad esempio, il periodo più breve,. In Liguria sconti fino al 18 febbraio. A seguire, dove la scadenza dei saldi è fissata al 28 febbraio., mentre in Molise, Umbria, Sardegna e Valle D’Aosta si chiude il 4 marzo. Il giorno dopo, il 5, tocca a Lombardia, Abruzzo ed Emilia Romagna.