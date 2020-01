Libia, Erdogan invia truppe per "tregua"

(Teleborsa) - Si complica la situazione in, con la decisione del presidente turcodi inviare milizie a sostegno del "governo legittimo" di, contro le forze di"L'esercito turco è lì per garantire un cessate il fuoco, non per combattere", ha precisato però il leader turco ribadendo di voler "evitare tragedie umanitarie".Per il ministro degli Esteri italiano"chi ancora crede che la strada sia la violenza, è fermo al passato o non ha ancora compreso le lezioni dalla storia. E, quel che è peggio, sta esponendo tutti gli italiani a un pericolo di ritorsioni. "Ora non è più il tempo dirischiare morte, terrorismo, ondate migratorie insostenibili, ora è il momento di scommettere sul dialogo, sulla diplomazia e sulle soluzioni politiche".La Libia "che dista a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste" è "una delle priorità" per l'Italia, assicura il ministro precisando che l'8 gennaio 2020 sarà al "Cairo, poi Algeria e Tunisia".