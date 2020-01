Crisi libica, Borrell: "Incontreremo tutti i leader"

(Teleborsa) - L'per risolvere la complicata crisi nel Paese. Così l', a margine della riunione del Collegio dei commissari che ha discusso delle crisi in Libia, Iran e Iraq.Per Borrell"."I recenti sviluppi della situazione in Iran, Iraq e in tutta la regione sono estremamente preoccupanti. Una cosa è chiara:", ha aggiunto Borrell che ha chiarito come non ci sia "alcun interesse ad aumentare questa spirale di violenza".Anche la presidente della Commissione UE,n, ha chiesto di "f", come ha dichiarato a margine della riunione del Collegio dei commissari.Le parole arrivano, come ha detto lo stesso Alto rappresentante UE, per affrontare la crisi libica.L'incontro tra le potenze europee, con Parigi che si sarebbe messa di traverso e avrebbe impedito l'arrivo del generale Haftar al summit europeo, a cui anche al Sarraj ha rinunciato.Al termine del vertice, è così arrivata la", come ha spiegato Borrell.Nel corso della riunione sulla Libia "abbiamo sottolineato lacome la firma di accordi che aggravano ulteriormente il conflitto, o azioni che creano un pretesto per interferenze esterne contrarie agli interessi del popolo libico, nonché agli interessi europei", hanno aggiunto in una dichiarazione congiunta l'Alto rappresentante dell'Unione europea e i ministri degli Affari Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito.