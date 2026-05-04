Tessellis, offerta da 4,2 milioni per il ramo B2B di GO Internet e la quota in Aetherna

Tessellis ha precisato i termini dell'offerta irrevocabile ricevuta al 30 aprile 2026 nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata il 1° marzo 2026.



Un gruppo tecnologico italiano leader nella fornitura di infrastrutture cloud e servizi di hosting in Europa ha presentato un'offerta da 4,2 milioni di euro per il "Perimetro B.1", corrispondente all'acquisto del ramo B2B di GO Internet e della partecipazione di Tiscali in Aetherna, a fronte di un importo minimo previsto dalla procedura di 4 milioni. L'offerta è subordinata all'avveramento di talune condizioni.



Il Consiglio di Amministrazione valuterà nei prossimi giorni se accettare l'offerta o negoziarne la modifica dei termini, al fine di renderla coerente con il complessivo progetto di ristrutturazione del Gruppo.

(Teleborsa) -