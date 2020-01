Mediaset, sindaci non vedono "fatti censurabili" in iter approvativo MFE

Vivendi

(Teleborsa) -ha presentatoil 2 gennaio scorso, per chiedere lacon cui si limitavano idella compagnia francese al 9,9%, in vista della prossima, che sarà chiamata ad approvare alcune modifiche statutarie in relazione alla nascita di(MFE), il progetto di concentrazione con Mediaset Espana.Lo conferma la, redatta in vista dell'adunanza dei soci, in cui si legge che "al momento della chiusura di questa relazione il Collegio non ha notizia dell'esito dell'istanza".In merito all'iter decisionale del progetto MediaForEurope, la relazione segnala che "lesui singoli punti" dal Collegioin merito "alla rdi Mediaset, né più in generale rispetto allache ne è oggetto".