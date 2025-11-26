MFE investe 17,3 milioni in Impresa: acquisito il 32,9% del gruppo media portoghese

(Teleborsa) - MFE-MediaForEurope
ha siglato un accordo di investimento con Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais
e con il suo principale azionista Impreger
per sottoscrivere nuove azioni pari al 32,934%
del capitale e dei diritti di voto della società portoghese. L’operazione prevede un aumento di capitale riservato a MFE da circa 17,3 milioni di euro
, tramite l’emissione di 82,5 milioni di nuove azioni
al prezzo unitario di 0,21 euro, corrispondente alla media ponderata degli ultimi sei mesi.
Impresa, quotata a Lisbona, è uno dei principali gruppi media portoghesi, con ricavi 2024 pari a 182,3 milioni di euro
, EBITDA di 18,4 milioni e un indebitamento finanziario netto di 130,9 milioni di euro. L’ingresso di MFE darà vita a una partnership industriale focalizzata su economie di scala, innovazione e crescita nel panorama media europeo, in un mercato caratterizzato da crescente competizione.
Il controllo di Impresa resterà alla famiglia Balsemão
, attraverso Impreger, mentre MFE otterrà diritti di governance tipici di un azionista industriale di minoranza. Il closing
è atteso entro 45-60 giorni, subordinato a condizioni sospensive quali l’esenzione dall’obbligo di OPA da parte dell’autorità portoghese, i necessari waiver bancari e l’approvazione degli azionisti.
L’operazione sarà finanziata da MFE con risorse proprie
e non avrà impatto sulle previsioni 2025 già comunicate da MFE.
"Con questa operazione MfE amplia il proprio raggio d'azione editoriale e commerciale all'intera penisola iberica. I grandi investitori pubblicitari considerano infatti Spagna e Portogallo come un unico bacino. E grazie a questa nuova partnership con Impresa e a Mediaset Espana, miglioreremo ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato europeo", ha commentato Pier Silvio Berlusconi
, Ceo di MfE-MediaforEurope.
"Impresa è un'azienda familiare con una lunga tradizione nei media. Da oggi lavoreremo insieme per un nuovo sviluppo con spirito imprenditoriale e concretezza. Tant'è vero che partiremo immediatamente con collaborazioni operative
: raccolta pubblicitaria e piattaforma digitale", ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi, spiegando che "la partnership di MfE con Impresa è un ulteriore passo che consolida il nostro progetto europeo: con il Portogallo
diventano sei le nazioni in cui il gruppo opera".