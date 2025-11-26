Milano 17:35
MFE investe 17,3 milioni in Impresa: acquisito il 32,9% del gruppo media portoghese

Finanza
MFE investe 17,3 milioni in Impresa: acquisito il 32,9% del gruppo media portoghese
(Teleborsa) - MFE-MediaForEurope ha siglato un accordo di investimento con Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais e con il suo principale azionista Impreger per sottoscrivere nuove azioni pari al 32,934% del capitale e dei diritti di voto della società portoghese. L’operazione prevede un aumento di capitale riservato a MFE da circa 17,3 milioni di euro, tramite l’emissione di 82,5 milioni di nuove azioni al prezzo unitario di 0,21 euro, corrispondente alla media ponderata degli ultimi sei mesi.

Impresa, quotata a Lisbona, è uno dei principali gruppi media portoghesi, con ricavi 2024 pari a 182,3 milioni di euro, EBITDA di 18,4 milioni e un indebitamento finanziario netto di 130,9 milioni di euro. L’ingresso di MFE darà vita a una partnership industriale focalizzata su economie di scala, innovazione e crescita nel panorama media europeo, in un mercato caratterizzato da crescente competizione.

Il controllo di Impresa resterà alla famiglia Balsemão, attraverso Impreger, mentre MFE otterrà diritti di governance tipici di un azionista industriale di minoranza. Il closing è atteso entro 45-60 giorni, subordinato a condizioni sospensive quali l’esenzione dall’obbligo di OPA da parte dell’autorità portoghese, i necessari waiver bancari e l’approvazione degli azionisti.

L’operazione sarà finanziata da MFE con risorse proprie e non avrà impatto sulle previsioni 2025 già comunicate da MFE.

"Con questa operazione MfE amplia il proprio raggio d'azione editoriale e commerciale all'intera penisola iberica. I grandi investitori pubblicitari considerano infatti Spagna e Portogallo come un unico bacino. E grazie a questa nuova partnership con Impresa e a Mediaset Espana, miglioreremo ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato europeo", ha commentato Pier Silvio Berlusconi, Ceo di MfE-MediaforEurope.

"Impresa è un'azienda familiare con una lunga tradizione nei media. Da oggi lavoreremo insieme per un nuovo sviluppo con spirito imprenditoriale e concretezza. Tant'è vero che partiremo immediatamente con collaborazioni operative: raccolta pubblicitaria e piattaforma digitale", ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi, spiegando che "la partnership di MfE con Impresa è un ulteriore passo che consolida il nostro progetto europeo: con il Portogallo diventano sei le nazioni in cui il gruppo opera".
