Piazza Affari: movimento negativo per MFE B

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società media e di comunicazione italiana
, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MediaForEurope
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di MFE B
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,087 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,981. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,193.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)