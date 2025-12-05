Milano 12:36
43.600 +0,19%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:36
9.721 +0,10%
Francoforte 12:36
24.027 +0,61%

Piazza Affari: positiva la giornata per MFE B

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per MFE B
(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%.

Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di MFE B mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,937 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,039. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,873.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
