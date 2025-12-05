Piazza Affari: positiva la giornata per MFE B

(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%.
Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di MFE B
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,937 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,039. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,873.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)