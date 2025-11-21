Milano
13:54
42.717
-0,47%
Nasdaq
20-nov
24.054
0,00%
Dow Jones
20-nov
45.752
-0,84%
Londra
13:54
9.517
-0,12%
Francoforte
13:54
23.193
-0,37%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 14.11
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per MFE A
Migliori e peggiori
,
In breve
21 novembre 2025 - 12.30
Scambia in profit la
società media e di comunicazione italiana
, che lievita dell'1,91%.
Titoli e Indici
Mfe A
+1,97%
Altre notizie
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto