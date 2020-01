ENEA, Antartide: al via progetto "Beyond EPICA - Oldest Ice"

(Teleborsa) - Al via in Antartide i lavori delper la costruzione del campo base che permetterà agli, tra cui l'Italia con il programma PNRA, diPartito ufficialmente ilil progetto – come spiega– èdurante i quali i ricercatori saranno impegnati a carotare, campionare e analizzare il ghiaccio della calotta antartica orientale, fino a una profondità di 2.730 metri.L'obiettivo – si legge nella nota – è quello di "raccogliere informazioni sul clima antartico e sui gas serra presenti, in particolare durante laquando la periodicità climatica tra le ere glaciali è passata da 41mila a 100mila anni. Perché questo sia avvenuto è il mistero che il progetto si propone di svelare".Dopo aver identificato un sito idoneo che presentasse ghiaccio di quell'epoca – grazie a una serie di attività sul campo in Antartide guidate da) e dai francesi dell'che hanno effettuato oltre 4mila km di rilievi geofisici con il– le attività coordinate dae dell'hanno confermato ulteriormente il sito per l'estrazione delle carote di ghiaccio: si tratta diun'area di circa 10 km2 a 40 km dalla base italo-francese Concordia sul plateau antartico orientale.Per migliorare l'accuratezza nella selezione del sito di perforazione, che inizierà nella, – riporta l'Enea –nel corso delle ultime settimane, un"ha effettuato ulteriori rilievi nell'area di interesse". Questa – sottolinea l'Agenzia – "è la prima volta che un sito di carotaggio viene selezionato con una precisione così alta. I nuovi rilievi radar mostrano con una chiarezza senza precedenti che il ghiaccio è ben stratificato e quasi di sicuro eccezionalmente vecchio". La– conclude la nota – si trova, infatti, a 3.233 metri sopra il livello del mare a 1.000 km dalla costa ed è cogestita dall'e dalfinanziato dal MIUR e coordinato dal CNR per le attività scientifiche e dall'ENEA per la logistica.Con il precedentela perforazione aveva permesso di raggiungere ghiaccio risalente fino a 800mila anni fa.