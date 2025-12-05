Antartide: la rompighiaccio Laura Bassi inizia missione scientifica

(Teleborsa) -ha lasciato nei giorni scorsi il porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, facendo rotta verso l’Antartide, per le attività della 41a spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA).di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, è partita dall’Italia a inizio ottobre e dopo circa 48 giorni di navigazione ha raggiunto la Nuova Zelanda, passando per il Canale di Panama e attraversando tutto l’Oceano Pacifico. Ora si unirà al limite del ghiaccio alla nave coreana RV Araon per viaggiare in convoglio verso sud e raggiungere insieme la base costiera italiana Mario Zucchelli in Antartide.navigherà complessivamente 4 mesi nelle acque antartiche e sarà impegnata in 5 progetti di ricerca finanziati dal PNRA, oltre che in attività di supporto logistico, coinvolgendo 44 unità di personale tecnico e scientifico e 23 membri dell’equipaggio.Nello specificoprima, di 25 giorni, sarà dedicata principalmente alle attività logistiche di supporto alla Base Zucchelli e al trasferimento nel continente Antartico delle carote di ghiaccio raccolte nell’ambito dell’iniziativa internazionale Ice Memory, guidata dalla Ice Memory Foundation; la seconda, che vedrà a bordo 30 persone impegnate in 5 progetti di ricerca, durerà 58 giorni e inizierà il 30 dicembre, dopo un cambio di personale a bordo effettuato al rientro in Nuova Zelanda.in Nuova Zelanda è previsto per i primi giorni di marzo 2026, mentre quello in Italia è atteso nella seconda metà di aprile.è finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) ed è gestita, nell’ambito del PNRA, dal Cnr per il coordinamento scientifico, dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche, e dall'OGS per la gestione tecnica e scientifica della Laura Bassi.