CFT acquista altre azioni proprie

CFT

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo 6 – 10 gennaio 2020,al prezzo medio unitario di, per un controvalore complessivo di 73.216 euro.Dall'inizio del programma CFT ha acquistato n. 165.814 azioni ordinarie (pari allo 0,87% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di Euro 541.251. A seguito degli acquisti finora effettuati, CFT detiene un totale di n. 1.033.879 azioni proprie, pari a circa il 5,43% del capitale sociale.Intanto in Borsa la società, attiva a livello italiano e internazionale nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e impianti “chiavi in mano” destinati principalmente al settore del Food & Beverage, allunga timidamente il passo trattando con un modesto progresso dello 0,89%.