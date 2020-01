Il comparto alimentare a Piazza Affari è in territorio positivo (+1,45%), si concentrano gli acquisti sulla Doria

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

grande capitalizzazione

Campari

small-cap

Doria

Enervit

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per l', che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 95.264,4, in crescita di 1.358,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 608, dopo aver avviato la seduta a 606.Tra le azioni italiane adell'indice alimentare, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,45% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, ottima performance per la, che scambia in rialzo del 2,43%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,87%.