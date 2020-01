AGCOM, "ordine" a Rai, Mediaset, Sky e La7 di "riequilibrare il pluralismo"

(Teleborsa) -, confluita in Mediaset nel 1996,La decisione, col voto contrario dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, è stata presa a seguito dell', avendo Agcom "accertato il permanere delle criticità: in particolare, i tempi fruiti da alcuni soggetti politici non sono risultati coerenti con le rispettive rappresentanze parlamentari".Riguardo il trimestre settembre-novembre,, avendo cura di assicurare, pur nel rispetto della libertà editoriale e alla luce dell'attualità della cronaca, un equilibrato accesso di tutti i soggetti politici al fine diLe emittenti evidentementee così il Consiglio dell'Autorità, relatore Antonio Nicita, ha deciso di rivolgere alle società in questione,di assicurare nei rispettivi notiziari appuntoVale a dire che nel trimestre in corso che termina il 29 febbraio dalle 4 emittenti, anche con riferimento al rapporto dei tempi fruiti tra i diversi soggetti politici,e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica".