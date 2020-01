Corona virus in Cina, salgono ancora le vittime

(Teleborsa) - Cresce la preoccupazione in Cina per il registrato nel Paese . Le autorità hanno confermato che le, mentredi cui, la città epicentro del focolaio dell'epidemia.Casi infatti sono stati segnalati a, come ha evidenziato il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), che ritiene comunque ancoraTutti i casi d, dove sono in corso attività e misure ulteriori di igiene e pulizia ambientale.Pur essendo basse, le, previste tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, per via dell'aumento dei viaggi da e per la Cina. In Europa sono, mentre altri hanno connessioni indirette.Laper i viaggiatori diretti nella città della provincia di Hubei, raccomandando di ""."I sintomi della patologia polmonare riscontrata nella città di Wuhan sarebbero simili a quelli influenzali, con febbre e possibili difficoltà respiratorie. Pertanto,- conclude la Farnesina - in presenza di sintomi simil influenzali".