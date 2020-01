BCE, Lagarde: tassi bassi e QE fino a quando servirà

(Teleborsa) - I tassi di interesse nell'Eurozona resteranno "sui livelli attuali, o più bassi, finché le prospettive d'inflazione convergeranno robustamente vicino al 2%" e il Quantitative easing (QE), ripreso nel mese di novembre, "continuerà finché sarà necessario".Lo ha detto il, in conferenza stampa dopo tassi invariati o negativi ed un piano QE da 20 miliardi al mese riavviato il 1° novembre ad un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Il board ha, poi, deciso di avviare una"La crescita nell'Eurozona continua ma ad un passo moderato" - ha aggiunto Lagarde - spiegando che a pesare è la "".Il governatore dell'Eurotower ha sottolineato che i dati giunti da dicembre sono "in linea con le nostre previsioni di base" e che alcune statistiche indicano una "possibile stabilizzazione" della dinamica di crescita dell'area euro. Tuttavia ha avvertito che, come tensioni geopolitiche e protezionismo,, ma "sono diventati leggermente meno pronunciati". Come la fase uno del negoziato USA-Cina sui dazi che "ha leggermente ridotto le incertezze".Lagarde ha esortato nuovamente i "paesi più indebitati" dell'Eurozona a "perseguire politiche di bilancio prudenti".