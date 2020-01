Prysmian vince contratto fornitura a consorzio Libra in Brasile

Prysmian Group

(Teleborsa) -, consorzio di primarie aziende internazionali operanti, per la fornitura dihe saranno installati nel. Il consorzio Libra è guidato da, che detiene una partecipazione pari al 40%, in partnership con(20%),(20%),(10%) e(10%) con la partecipazione dell’azienda di statoper la gestione dell’accordo di produzione condivisa (Production Sharing Agreement).Più precisamente,il contratto, situato in(circa 2000 m sotto il livello del mare) nel, a circa 180 km al largo di Rio de Janeiro e che sarà composto dadi produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Offloading – FPSO).. Il progetto Mero 1 rappresenta una pietra miliare nello sviluppo tecnologico dell'industria Oil & Gas in Brasile, poiché è il primo progetto nella regione ad utilizzare la tecnologia Steel Tube Umbilical.Il contratto prevede lacomposti da 9 e 12 tubi di alimentazione in acciaio super duplex da 1/2" di diametro con resistenza a una pressione di 10kpsi, che saranno prodotti nello stabilimento Prysmian di Vila Velha.