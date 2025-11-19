Piazza Affari: andamento sostenuto per Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

FTSE MIB

Prysmian

azienda produttrice di cavi

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Analizzando lo scenario dell'si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 81,28 Euro. Prima resistenza a 84,18. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 79,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)